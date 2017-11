Énormes progrès: les négociations entre Moscou et l’opposition syrienne s’intensifient

Au mois d’octobre, le nombre de rencontres et d’entrevues entre les militaires russes et les leaders de l’opposition syrienne a considérablement augmenté, a annoncé le général Sergueï Kouralenko, directeur du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

© AFP 2017 STRINGER Une antenne du Centre russe pour la réconciliation ouvre ses portes à Deir ez-Zor

«Selon l'analyse effectuée par le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, les rencontres et les entrevues entre les leaders et les représentants de l'opposition militaire syrienne sont plus nombreuses: celles visant à régler les questions humanitaires ont quadruplé, celles visant à surmonter la crise en Syrie a triplé et celles ayant pour but de reconstruire les infrastructures essentiel pour la population a doublé.»

Selon M.Kouralenko, cela témoigne du fait que le degré de confiance des représentants de l'opposition militaire envers les commandants russes du centre a augmenté.

Il a en outre indiqué que le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie continuait à œuvrer pour le processus de paix en Syrie.