Député libanais: la démission du Premier ministre est révélatrice de la crise de l’État

L'homme politique libanais et député Boutros Harb a fait part à Sputnik de son point de vue concernant la démission inattendue du Premier ministre Saad Hariri.

«La démission de Hariri brouille toutes les cartes politiques, crée une atmosphère d'aggravation du climat politique, révèle les crises de la gouvernance et suspend la tenue des élections législatives», a-t-il fait savoir.

© AFP 2017 ANWAR AMRO Le Premier ministre libanais annonce sa démission

Le député a en outre ajouté que la démission de leur Premier ministre avait pris les Libanais par surprise. Et de conclure:

«C'est triste qu'il l'ait déclarée depuis l'étranger».

Plus tôt samedi, le Premier ministre libanais Saad Hariri, qui se trouve actuellement en Arabie saoudite, a annoncé sa démission, accusant le Hezbollah chiite et son allié iranien d'exercer une «mainmise» sur le Liban et affirmant avoir peur d'être assassiné.