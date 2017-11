Irak: double attentat-suicide à Kirkouk, des victimes

© REUTERS/ Russell Boyce Des combats éclatent entre l’armée irakienne et les Kurdes près de Kirkouk

Deux kamikazes se sont fait exploser dans une des rues centrales de la ville de Kirkouk , située dans le nord de l’Irak. Ces attaques ont fait au moins six morts et six blessés, a annoncé la chaîne Al-Arabiya.

«Un kamikaze a activé sa ceinture d’explosifs dans la rue Atlas, située dans le centre de Kirkouk, faisant des morts et des blessés», a indiqué à la chaîne un membre des forces de l’ordre.

Quelques minutes plus tard, le second kamikaze s'est fait exploser près du lieu de la première attaque.

«Selon un bilan provisoire, ces deux attentats ont fait deux morts et six blessés», annonce la chaîne.

Le ministère irakien de l'Intérieur confirme qu'un double-attentat a eu lieu ce dimanche à Kirkouk. D’après les informations dont il dispose actuellement, une personne a été tuée, 16 autres blessées.

Pour l'heure, ces attaques n'ont pas été revendiquées.