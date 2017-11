Les sanctions prises contre Moscou jugées «inacceptables» par un politicien japonais

© Sputnik. Sergey Malgavko La diplomatie russe répond à la propagande occidentale contre la Crimée

Les sanctions prises contre la Russie à la suite du référendum sur le statut de la Crimée tenu en 2014 sont inadmissibles, a lancé Mitsuhiro Kimura, dirigeant du parti japonais Issuikai, durant le Forum des amis de la Crimée à Yalta.

D'après M.Kimura, il fera tout son possible pour que le peuple japonais soit au courant de la situation.

«Je suis également déterminé à faire comprendre au gouvernement japonais et aux autorités nippones que l'expression de la volonté du peuple de la Crimée était entièrement volontaire et qu'elle est tout à fait légitime. De ce fait, les obstacles et les sanctions visant le peuple de la Crimée, ainsi que les sanctions internationales inacceptables, ayant pour but d'empêcher la réunification de la Crimée avec la Russie, sont illégales.»

La Crimée et la ville de Sébastopol ont rejoint la Russie à la suite d'un référendum sur le statut de la péninsule organisé le 16 mars 2014. Au cours de ce référendum, 96,77% des habitants de la Crimée et 95,6% des habitants de Sébastopol se sont prononcés pour la réunification avec la Russie.