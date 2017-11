À quand des armes hypersoniques au sein de l’armée US?

Sur fond de recherches menées par la Russie et la Chine, l’armée américaine ambitionne de se doter d’armes hypersoniques à partir des années 2020. Le développement ultérieur des technologies hypersoniques pourrait pourtant se faire attendre…

Les États-Unis s'investissent activement dans l'élaboration d'armes hypersoniques et cherchent les moyens d'y parvenir dans les plus brefs délais, rapporte la revue Scout Warrior.

Pour expliquer cette aspiration, le média cite un récent rapport selon lequel la Russie et la Chine mèneraient déjà des essais d'armements de ce type et évoque dans ce contexte les recherches américaines effectuées depuis plusieurs années et destinées à étudier le potentiel des vols supersoniques.

Selon Geoffrey Zacharias, directeur de la recherche de l'Armée de l'air américaine, les armes hypersoniques seront mises en service au sein de l'armée des États-Unis à partir des années 2020.

Il faudra pourtant encore des décennies avant d'obtenir des progrès tangibles en matière d'armement de ce type, estime M.Zacharias. Le responsable explique que le vol d'un drone de reconnaissance hypersonique est prévu pour les années 2030 alors que des drones de reconnaissance à usage multiple ne seront pas lancés avant 2040. À cette date, les constructeurs d'armes au sein de l'armée américaine prévoient par ailleurs la mise en service d'avions de reconnaissance et de drones d'observation supersoniques.

© Sputnik. Ildous Gilyazutdinov Bouclier hypersonique: pourquoi le missile russe Zircon change la donne

La Russie, la Chine, les États-Unis et l'Australie mènent en ce moment des recherches en matière d'armes de ce type. Fin 2015, les militaires chinois ont réalisé un vol d'essai de leur planeur hypersonique DF-ZF (aussi connu sous le nom de Wu-14).

Le ministère russe de la Défense a pour sa part annoncé au printemps dernier que de nouveaux modèles d'armes hypersoniques ainsi que des armements conçus sur la base de nouveaux principes physiques seront mis en service par l'armée russe d'ici à 2025.