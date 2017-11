Le Vietnam fait part de son intérêt pour les systèmes antiaériens russes

Le Vietnam négocie avec la Russie au sujet d’achat de systèmes de missiles sol-air et d’autres armements, annonce un officiel russe.

Le Vietnam a fait part de son intérêt pour les systèmes sol-air russes, a annoncé Mikhaïl Petoukhov, le directeur adjoint du Service Fédéral pour la coopération militaire et technique, qui est à la tête de la délégation officielle russe à l'exposition Defense&Security.

© Sputnik. Alexei Danichev Des missiles S-400 seront déployés en Crimée en février 2018

Selon l'officiel russe, le Vietnam et la Russie discutent actuellement des questions de livraison, d'entretien et de modernisation de différents types de systèmes et de complexes antiaériens.

«Actuellement, les deux pays discutent des conditions des futures livraisons», a déclaré Mikhail Petoukhov.

Le Vietnam s'était déjà procuré plusieurs systèmes de missiles antiaériens S-300 PMU-1 et d'autres armes auprès de la Russie.