Les militaires russes en Syrie ont testé presque toutes leurs armes modernes

Comme l’a signalé le chef d'état-major de l'armée russe, Valéri Guérassimov , les militaires russes en Syrie ont pu tester presque toutes leurs armes modernes, réalisant ainsi le programme «Une cible, une bombe».

«Au cours de l’opération [antiterroriste, ndlr], presque tous les équipements militaires et armes modernes russes ont été testés en conditions de combat.»

D’après Valéri Guérassimov, les avions et hélicoptères les plus modernes, les missiles ainsi que d’autres types d’armement et systèmes ont été testés lors de frappes effectuées par les militaires russes.

«L'utilisation généralisée des armes de reconnaissance et de frappe basées sur les systèmes de reconnaissance, de commandement et de communication a permis de réaliser le principe "Une cible, une bombe".»

Selon le chef d’état-major de l’armée russe, «les opérations militaires en Syrie ont prouvé que les armes et les équipements russes étaient parmi les meilleurs au monde».