Typhon au Vietnam: Moscou envoie une aide humanitaire et appelle l’Apec à faire de même

Après le passage dévastateur d’un typhon au Vietnam, la Russie a débloqué 5 millions de dollars d’aide et envoie dans le pays un avion chargé de fret humanitaire.

Le Président Vladimir Poutine a ordonné ce lundi d'accorder une aide humanitaire et d'octroyer 5 millions de dollars au Vietnam balayé le week-end dernier par le typhon Damrey qui a fait 69 morts, a annoncé le Kremlin par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov.

«Un avion Il-76 transportant une aide humanitaire s'apprête actuellement au décollage», a indiqué la présidence russe.

Selon M.Peskov, la Russie compte que les États de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), dont les chefs se réuniront cette semaine au Vietnam, suivront cet exemple en faisant leur part dans le rétablissement du pays.

«Le Président et la Fédération de Russie partent du fait que cette initiative sera entendue et que les pays qui participeront dans la deuxième moitié de la semaine au sommet de l'Apec au Vietnam, à Danang, feront preuve de solidarité avec le peuple vietnamien sous la forme et dans le volume qu'ils jugeront possibles», a indiqué M.Peskov.

La tempête qui touche depuis samedi la côte méridionale du Vietnam est la pire depuis plusieurs dizaines d'années. Les autorités s'inquiètent du fait que les lacs et rivières sont à saturation. Selon le dernier bilan des secouristes, les autorités sont toujours à la recherche d'une vingtaine de disparus et plus de 100.000 maisons restaient inondées. La ville de Danang, qui accueille cette semaine le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), a subi quelques dégâts mineurs.