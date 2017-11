L'Académie de la télévision expulse Weinstein «à vie»

Après l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les Oscars, et le syndicat des producteurs d'Hollywood, le producteur déchu Harvey Weinstein a été renvoyé de l'Académie américaine de la télévision. Il s’agit d’une expulsion à vie.

L'Académie américaine de la télévision a banni «à vie» le producteur déchu Harvey Weinstein, accusé par une centaine de femmes d'harcèlements, agressions sexuelles et viols.

«Après une réunion ce jour, la gouvernance de l'Académie de la télévision a voté pour exclure Harvey Weinstein à vie», selon un communiqué transmis aux médias spécialisés.

Dans son communiqué, «l'Académie soutient ceux qui dénoncent le harcèlement sous toutes ses formes et ceux qui ont été touchés par ce problème», et qualifie de «profondément perturbants les exemples répandus et qui continuent d'émerger sur cet horrible comportement».

Cette décision fait suite à des mesures similaires prises par l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les Oscars, et le syndicat des producteurs d'Hollywood.

Le producteur américain Harvey Weinstein est actuellement au cœur d'un scandale qui a pris une ampleur internationale. Il est accusé par de nombreuses femmes de harcèlements sexuels et de viols, parmi celles-ci des actrices américaines et françaises, dont Judith Godrèche et Emma de Caunes. Le magnat d'Hollywood est visé par des enquêtes aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Selon les dernières informations révélées par le New Yorker lundi, Harvey Weinstein aurait employé des moyens colossaux pour tenter d'étouffer les révélations sur ses abus sexuels présumés, utilisant par l'intermédiaire de ses avocats les services d'ex-agents secrets enquêtant sous de fausses identités ou des journalistes de la presse à scandale.

Selon le New Yorker, cité par l'AFP, le producteur en disgrâce a déployé cette «armée d'espions» depuis au moins l'automne 2016.