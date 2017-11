Lavrov constate l’aboutissement de l'opération antiterroriste en Syrie

Le fait que la fin de l’opération antiterroriste lancée en Syrie se profile déjà à l’horizon, est chose avérée. Selon le chef de la diplomatie russe, la société syrienne devient de plus en plus préoccupée par le processus politique.

L'opération menée contre les terroristes touche à sa fin, a déclaré mardi Sergueï Lavrov, précisant que c'est le processus politique en Syrie qui est au-devant de la scène.

«Le processus politique devient de plus en plus actuel en ce qui concerne le conflit syrien. Parce que la lutte contre le terrorisme en Syrie touche à sa fin. On ne peut permettre aucune interruption des efforts de la communauté internationale», a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse mardi.

Auparavant, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait déjà indiqué que l'opération menée en Syrie contre les djihadistes de Daech en était à son stade final et serait terminée prochainement. Il avait également fait remarquer que la Russie soutenait les efforts pour rendre plus actif le processus politique visant au règlement de la crise en Syrie.

Le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a également noté dans une interview au média russe Gazeta.ru que l'opération menée en Syrie contre les terroristes en était à son stade final et serait terminée prochainement, il ne restait qu'à mener à son terme l'offensive dans le sud-est du pays.

Les forces de Damas sont entrées, le 5 septembre dans la partie nord de Deir ez-Zor en partie aux mains de Daech. Début novembre, les militaires avaient pris le contrôle du réseau de tunnels souterrains situés sur la rive occidentale de l'Euphrate entre les villes de Deir ez-Zor et d'Al-Mayadine. Ils s'étaient également emparés des dépôts de denrées alimentaires, situés à Mahossan, à 20 km de Deir ez-Zor, qui approvisionnaient les terroristes de Daech et du Front al-Nosra sur plusieurs fronts syriens.

En octobre, l'armée syrienne a libéré l'île de Sakr, sur l'Euphrate, dans le sud-est de Deir ez-Zor, où s'était retranché le groupe de djihadistes le plus important de la ville.