Les journalistes et militaires russes blessés en Syrie de retour à Moscou

Blessés ce 6 novembre dans le cadre de leurs fonctions par l'explosion d'une mine à Deir ez-Zor, en Syrie, les journalistes et militaires russes du Centre international de déminage sont rentrés à Moscou.

Équipé de modules spéciaux, l'avion médical Scalpel du ministère russe de la Défense, spécialisé dans le transport des blessés, rentrant de Syrie, a atterri à l'aéroport militaire Chkalovsky, dans la région de Moscou, avec à son bord les correspondants de NTV Ilya Ouchenine et Timour Voronov, les journalistes de la chaîne de télévision Zvezda, Konstantin Koudoleïev et Dmitri Starodoubski, et les militaires russes du Centre international de déminage, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Plus tôt, le ministère avait informé que la vie des quatre journalistes des chaînes de télévision NTV et Zvezda et des cinq militaires blessés en Syrie, lors de l'explosion d'une mine dans un quartier résidentiel de la ville de Deir ez-Zor, n'était pas menacée. Toutes les victimes ont été rapidement évacuées vers la base aérienne russe de Hmeimim, où elles ont reçu l'assistance médicale nécessaire.

Lundi 6 novembre, quatre journalistes russes des chaînes de télévision NTV et Zvezda et cinq militaires du Centre international de déminage des Forces armées russes, travaillant en Syrie, ont été blessés dans l'explosion d'une mine dans un quartier de la ville de Deir ez-Zor.