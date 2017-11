Chef d’état-major russe: l’armée russe capable d’intervenir dans toute zone de conflits

© Sputnik. Vitaliy Ankov Les militaires russes en Syrie ont testé presque toutes leurs armes modernes

L'armée russe sera capable de mener à bien des opérations militaires lors de conflits potentiels qui pourraient surgir dans des zones stratégiques, a annoncé le chef d'état-major de l'armée russe, Valéri Guérassimov

«Dans toutes les zones d'importance stratégique, des forces militaires interspécifiques et autonomes […], qui pourront faire face aux défis dans les zones de conflits militaires éventuels, ont été formées.»

Valéri Guérassimov a en outre souligné que les forces stratégiques de dissuasion empêchaient une agression contre la Russie et ses alliés.

Selon lui, au cours de la modernisation, l'armée et la flotte russes ont reçu des régiments, des brigades et des divisions dotés de nouvelles armes et de nouveaux équipements militaires.