Deir ez-Zor, libérée de Daech, entre ruines et haut-parleurs appelant à la reddition

Entre 80 et 90% des bâtiments ont été détruits suite aux combats qui ont fait rage dans la ville pendant plusieurs années entre différents groupes, de l'Armée syrienne libre aux groupes terroristes interdits en Russie tels que le Front al-Nosra et Daech.L'état-major des forces armées syriennes a annoncé vendredi que la ville de Deir ez-Zor avait été, avec le soutien des forces alliées, définitivement libérée des terroristes de Daech. Le commandement de l'armée a noté l'importance de la libération de la ville et son caractère stratégique dans la mesure où Deir ez-Zor se trouve à la croisée des chemins qui relient l'est du pays au nord et au centre.

D'après un général de brigade, les terroristes ont largement appliqué la tactique des combattants inghimasi en déployant des unités d'assaut attaquant l'armée par surprise et actionnant leur ceinture explosive en cas de danger.

«Des groupes réduits d'inghimasis se font exploser au milieu de la bataille. S'ils parviennent à prendre le contrôle d'un territoire, ils sont suivis par des groupes plus nombreux. La plupart des combattants tués portent une ceinture explosive», témoigne le général.

Il ajoute que l'armée a réussi à intercepter les communications des terroristes où, hormis l'arabe, on peut entendre des conversations dans des langues étrangères ainsi que dans les dialectes irakiens, tunisiens et saoudiens.

Selon le général, les combattants ont commis pratiquement tous les jours des attaques en utilisant des voitures piégées et des inghimasis, mais l'armée parvenait à les repousser malgré le siège et les problèmes d'approvisionnement en produits et équipements.

«En trois ans de siège nous avons combattu sur deux fronts: le premier pour percer le siège de la ville, le second contre les terroristes de Daech. Nous avons réussi en quelques jours à défaire Daech, qui se croyait invincible, avec un appui-feu et les frappes aériennes de nos alliés. Aujourd'hui nous poursuivons ceux qui ont fui de l'autre côté de l'Euphrate», explique le général.

Immédiatement après le déblocage de la route qui mène à la ville, les terroristes ont tenté d'évacuer les leaders étrangers du groupuscule ainsi que les combattants locaux restés en vie. «Nous avons éliminé la majorité d'entre eux», déclare le général.

L'armée avance actuellement vers la ville d'Abou Kemal sur plusieurs fronts. Des fusillades, des explosions d'obus et des frappes aériennes retentissent encore aux abords de la ville. D'après le général, il reste encore plusieurs foyers de tension de l'autre côté de l'Euphrate.

«Nous avons laissé (aux terroristes) le temps de capituler, certains se sont déjà rendus. Mais un certain nombre d'entre eux se cache encore, l'opération se poursuit. Nous mettons un terme à Daech à Deir ez-Zor et aux abords de la ville», s'exclame le général. Les haut-parleurs appellent les terroristes à se rendre.

Début septembre, l'armée syrienne a percé le siège de trois ans de Deir ez-Zor et est presque immédiatement passée à l'offensive dans les quartiers est de la ville. Après avoir repoussé les terroristes des hauteurs stratégiques du sud-ouest, les militaires ont réussi à atteindre la rive ouest de l'Euphrate et à forcer son passage. Les forces gouvernementales ont repoussé les troupes terroristes en direction de la frontière irakienne et ont encerclé les quartiers résidentiels de Deir ez-Zor contrôlés par Daech. Après cela, l'armée syrienne a lancé le nettoyage des quartiers de la ville.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov déclarait mi-octobre que la lutte contre le terrorisme en Syrie touchait à sa fin. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé le 24 octobre dernier que les terroristes de Daech contrôlaient moins de 5% du territoire syrien.