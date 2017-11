Assad: «Les victoires qui ont commencé à Alep ne s’arrêteront pas à Deir ez-Zor»

Les objectif de Damas et de ses alliés ne se limite pas à combattre le terrorisme, mais aussi à prévenir les tentatives de saper la stabilité d’autres pays de la région, estime le Président Bachar el-Assad, promettant de nouvelles victoires en Syrie.

L’armée syrienne combattra jusqu’au bout, la libération de Deir ez-Zor n’est pas sa dernière victoire, a déclaré mardi le Président syrien Bachar el-Assad lors d’une rencontre avec Ali Akbar Velayati, conseiller diplomatique du guide suprême iranien Ali Khamenei.

«Les victoires sur le terrorisme, qui ont commencé à Alep, mais ne s’arrêteront pas à Deir ez-Zor, sont un coup décisif porté aux projets des terroristes et des pays qui les soutiennent», a-t-il déclaré, cité par son service de presse.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Des officiers d’unités spéciales US et européennes dirigeaient des bandes armées en Syrie

Et de souligner que la lutte que menait la Syrie et ses alliés n’était pas uniquement orientée contre le terrorisme , mais visait également les tentatives de torpiller l’équilibre dans d’autres pays de la région

Vendredi, l’état-major des Forces armées syriennes a annoncé la libération définitive de la ville de Deir ez-Zor du joug des terroristes de Daech.

Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un conflit armé entre les forces gouvernementales et divers groupes armés, dont les plus actifs sont Daech et le Front al-Nosra. Pourtant, au cours des dernières semaines, les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont considérablement progressé face aux terroristes, qui ont perdu des positions.