Journalistes et militaires blessés en Syrie: premières images après l’explosion (Vidéo)

Lundi, quatre journalistes et cinq militaires russes du Centre international de déminage ont été blessés, lors de l’explosion d’une mine à Deir ez-Zor, en Syrie. La chaîne de télévision Zvezda, dont deux correspondants comptent parmi les blessés a publié la vidéo des premières images tournées après l’explosion.

Une caméra a capté les premiers instants, après l’explosion d’une mine près d’une équipe de journalistes et de militaires russes dans la ville syrienne de Deir ez-Zor. Dans la vidéo mise en ligne par la chaîne russe Zvezda, on voit des individus à terre et des journalistes se précipiter vers eux pour leur porter les premiers secours en attendant que les ambulances arrivent.

Rappelons que le 6 novembre, on a appris que deux journalistes de la chaîne russe NTV, deux autres de Zvezda ainsi que cinq militaires russes du Centre international de déminage ont été blessés dans la ville qui vient d’être libérée du joug terroriste.

Les personnes blessées ont vite été évacuées vers la base russe de Hmeimim, près de Lattaquié. Mardi, un avion appartenant au ministère russe de la Défense les a transportés en Russie.