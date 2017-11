Moscou réagit à la situation au Liban et lance un appel à la communauté internationale

© AFP 2017 Tasos Katopodis Suite à sa démission, le Premier ministre libanais quitte Riyad pour les Émirats

Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé dans un communiqué toutes les forces extérieures, qui pourraient exercer une influence sur l'évolution de la situation au Liban, à adopter des approches plus constructives.

«Tout en respectant la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Liban, la Fédération de Russie a toujours plaidé et plaide en faveur d'une attitude visant à régler les questions épineuses de l'ordre du jour national par les Libanais eux-mêmes, sans intervention extérieure, et par le biais d'un dialogue, exclusivement dans le cadre juridique, prenant en compte les intérêts de toutes les forces politiques d'importance et des groupes ethniques et religieux.»

Moscou a en outre demandé à tous les acteurs clefs de la communauté internationale de ne pas faire s'aggraver la situation dans le pays.

«Nous appelons également toutes les forces extérieures ayant une influence sur le développement de la situation au Liban à être plus discrètes et à agir de manière constructive, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la situation compliquée de la région.»

En visite à Riyad, le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé samedi sa démission, ce qui a fait monter d'un cran la tension tant au Liban lui-même que dans toute la région.