Trump veut sortir Kim Jong-un de son «enfer» et lui montrer un «avenir meilleur»

Le Président américain Donald Trump a averti le leader nord-coréen Kim Jong-un que ses tentatives d'obtenir des armes nucléaires mettaient Pyongyang dans un danger encore plus grand, ajoutant que la Corée du Nord se trouvait dans un état difficile.

«Les armements que vous essayez d'obtenir ne vous fourniront pas une plus grande sécurité, ils mettent votre régime en grand danger. Chaque pas que vous faites sur ce chemin obscur renforce ce à quoi vous êtes en train de résister», a lancé M. Trump mercredi devant l'Assemblée nationale sud-coréenne.

Le chef de la Maison-Blanche a également déclaré que la «Corée du Nord n'était pas le paradis que votre grand-père avait imaginé» mais était «un enfer que personne ne méritait».

Cependant, malgré les «crimes» que Kim Jong-un a «commis contre dieu et l'homme», les USA veulent toutefois lui «ouvrir une voie vers un avenir meilleur».

Ceci étant possible si les autorités nord-coréennes renoncent à l'agression et au programme nucléaire et passent à une «dénucléarisation finale et vérifiable».