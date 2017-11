Et la ville la plus visitée en 2017 est…

Le groupe international d'études de marché Euromonitor a publié son nouveau classement des 100 villes les plus visitées par des touristes en provenance de l'étranger, dont la numéro une est Hong Kong.

Avec 25,7 millions d'arrivées, Hong Kong prend la tête du classement Euromonitor des villes les plus visitées du monde.

La deuxième marche du podium est occupée par Bangkok (23,3 millions) et la troisième, par Londres (19,8 millions).

Le top 10 des villes les plus visitées est complété par Singapour, Macao, Dubaï, Paris, New York, Shenzhen et Kuala Lumpur.

La capitale russe occupe la 49e place du classement: cette année Moscou a été visité par 4,6 millions de touristes.

Selon les prévisions des spécialistes, en 2020 Moscou accueillera 5 millions de touristes et leur nombre atteindra 6,7 millions vers 2025.

Saint-Pétersbourg, avec 2,9 millions d'arrivées, est 73e au classement.