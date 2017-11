Syrie: l’opposition et le gouvernement trouvent une entente

Les troupes gouvernementales syriennes et l’opposition se sont entendues sur une diminution de la tension autour de Damas, selon la défense russe.

Une entente sur l'atténuation de la tension entre les autorités syriennes et l'opposition armée dans les banlieues de Damas a été obtenue au cours de négociations, avec l'intermédiaire des dirigeants du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense.

Le Centre sera le garant du respect de ces engagements, lit-on dans le communiqué.

Les négociations ont réuni des représentants du gouvernement syrien, des structures de force de la République arabe syrienne et des leaders de l'opposition armée déployée dans les localités à proximité de Damas, a précisé le ministère.

Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un conflit armé entre les forces gouvernementales et divers groupes armés, dont les plus actifs sont Daech et le Front al-Nosra. Pourtant, au cours des dernières semaines, les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont considérablement progressé face aux terroristes, qui ont perdu des positions.