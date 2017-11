Le portable du tireur du Texas reste «indécryptable» pour le FBI

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) ne parvient pas à avoir accès aux informations contenues dans le smartphone crypté de l'ex-soldat de l'US Air Force, Devin Kelly, qui a tué dimanche dernier 26 personnes dans une fusillade dans une église baptiste à Sutherland Strings au sud du Texas, annonce l'agent spécial du FBI Christopher Combs lors d'une conférence de presse, rapporte le portail informatique Engadget.

Christopher Combs a notamment décrit le problème comme une préoccupation croissante parmi les membres des forces de l'ordre à tous les niveaux, ne pouvant pas accéder aux données sur les appareils sans les informations d'identification de leur propriétaire.​

«Avec l'avance de la technologie, les téléphones et le cryptage, l'application de la loi aux niveaux de l'Etat, local et fédéral, est de plus en plus compliquée du fait de l'incapacité à accéder à ces téléphones», a expliqué Christopher Combs.

Le représentant du FBI n'a cependant pas précisé le type d'appareil utilisé par le tireur.

Dimanche vers 11H20 (17H20 GMT), un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique AR-15 et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants.

Il a ensuite poursuivi son carnage à l'intérieur de l'église, en plein office religieux, avant d'être pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil. L'homme a réussi à prendre la fuite et a été retrouvé mort dans son véhicule peu après.

Les motivations du tireur n'ont pas été révélées par les autorités. Le bilan de l'attaque s'élève à 26 morts.