Délitement de l’UE, nouveau «bloc de l’Est»… les scénarios du pire de l’armée allemande

Quand l’armée allemande se livre au jeu de la politique-fiction, les résultats sont détonants! Dans un rapport secret divulgué par la presse allemande, la Bundeswehr a travaillé sur six scénarios –parfois catastrophe– dans lesquels l’Europe serait au choix simplement délitée, en proie au chaos ou en partie satellisée par Moscou.

Gouverner, c'est prévoir… le pire. C'est cette maxime qui a guidé l'armée allemande dans le document secret «Perspective stratégique pour 2040». Rédigé pour le ministère allemand de la Défense, il développe six scénarios pour l'Europe à l'horizon 2040. Certains d'entre eux prévoient le pire pour le continent et l'Union européenne.

Ce rapport secret, sorti dans la presse et que cite le Spiegel, évoque ainsi l'hypothèse de la dislocation de l'Union européenne (UE), qui serait alors livrée au conflit et au chaos. Intitulé «L'UE en désintégration et l'Allemagne en mode réactif»), il postule que dans un monde miné par «des décennies d'instabilité»,

«L'élargissement européen a été largement abandonné, tandis que d'autres États ont quitté une UE qui a perdu de sa compétitivité mondiale».

À peine mois terrifiant pour les partisans de l'UE, le quatrième scénario, «concurrence multipolaire», imagine un monde où l'extrémisme serait en hausse et où certains partenaires de l'UE «semblent même occasionnellement rechercher une approche spécifique du "modèle capitaliste d'État" de la Russie.

Enfin, les adversaires de Moscou pâliront à la lecture du cinquième scénario. Baptisé "Ouest vers l'Est", il imagine carrément que certains pays de l'Est de l'UE gèleraient l'intégration européenne tandis que d'autres auraient "rejoint le bloc de l'Est".

L'Union européenne est en crise, et cette crise s'est approfondie depuis les élections générales qui ont eu lieu en Autriche, et dont l'effet se combine avec la crise entre l'Espagne et la Catalogne, la probabilité d'un Brexit "dur", ou encore les référendums sur l'autonomie de deux régions italiennes.