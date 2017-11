Des terroristes pilonnent trois quartiers de Damas, trois blessés

Damas , les quartiers de Dahiyat el-Assad, d'Al-Shaghour et de Jamarana ont été pris pour cible ce mercredi par des groupes radicaux. Cinq roquettes ont explosé à Dahiyat el-Assad, blessant une personne et endommageant des immeubles résidentiels, précise l'agence Sana. Deux civils ont été blessés dans un pilonnage à Al-Shaghour. Dans le quartier de Jamarana, les roquettes des terroristes ont uniquement provoqué des dégâts matériels, endommageant des immeubles d'habitation et des voitures.

Les extrémistes qui s'étaient installés dans la périphérie est de Damas ont intensifié leurs pilonnages ces derniers mois, prenant pour cible tant des quartiers du centre-ville de la capitale que des banlieues. De ce fait, les groupes terroristes violent les accords conclus à Astana en ce qui concerne les zones de désescalade en Syrie, selon les militaires syriens.

Plus tôt dans la semaine, un civil a été tué et 16 autres blessés dans des tirs d'obus terroristes sur des quartiers résidentiels de la capitale syrienne. Samedi dernier, trois projectiles des extrémistes avaient également visé le quartier résidentiel des Abbassides, faisant deux victimes et plusieurs blessés.