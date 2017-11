Trump en Chine: quel avenir pour le dossier nord-coréen?

© AP Photo/ Andrew Harnik Trump pour la 1ère fois en Chine: le bras de fer commercial commence

Donald Trump a entamé mercredi sa première visite en Chine en tant que chef d'État américain. Lors du déplacement, il devrait évoquer avec son homologue chinois Xi Jinping les questions relatives au commerce bilatéral ainsi qu'au dossier nucléaire coréen. Auparavant, une commission du Sénat américain avait approuvé une proposition de loi instaurant des sanctions à l'encontre des banques chinoises ayant des liens avec la Corée du Nord.

Selon l'analyste de la Télévision centrale de Chine (CCTV) Tom McGregor, Pékin, tout comme Washington, se rend bien compte que Pyongyang ne doit pas posséder l'arme nucléaire.

«Pékin et Washington travaillent ensemble en vue de faire respecter le régime des sanctions décrétées à l'encontre de Pyongyang. Il y a un mois, les banques chinoises ont déjà suspendu les opérations financières avec les entités nord-coréennes pour démontrer qu'elles ne mènent pas d'activités illégales dans les intérêts de la Corée du Nord», a rappelé M.McGregor.

L'observateur de la chaîne CGTN Andy Mok tient à souligner que la ratification des nouvelles sanctions américaines est toujours en question, mais il est évident que M.Trump est arrivé à Pékin pour demander l'aide du dirigeant chinois dans le règlement du problème nord-coréen

«Quant à la Corée du Nord, Trump va demander l'aide de Xi Jinping. Mais le progrès dans ce dossier dépendra de ce que Trump peut offrir à Pékin», indique l'observateur.

Pour Su Hao de l'Institut de diplomatie de Chine, les nouvelles sanctions américaines constituent une «démarche stratégique» visant à faire monter les enchères dans les négociations bilatérales sur la Corée du Nord.

«Les échanges financiers entre la Chine et la Corée du Nord se déroulaient toujours, et cela est tout à fait normal. Les sanctions des États-Unis sont déraisonnables, et nous n'allons pas agir comme ils le veulent», a souligné le chercheur.