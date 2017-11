Des chercheurs proposent de «faire mourir de faim» les cellules cancéreuses

Des scientifiques américains ont trouvé le moyen de rendre une tumeur cancéreuse plus sensible aux médicaments. Les résultats de leur étude sont publiés par la revue américaine Cell Reports.

© AP Photo/ Stephan Savoia Les cellules cancéreuses accros au glucose

Les chercheurs rappellent que les tumeurs malignes puisent l'énergie pour grossir dans le glucose. Ainsi, les cellules cancéreuses produisent de l'énergie grâce à un taux élevé de glycolyse, en assimilant le glucose 200 fois plus vite que les cellules saines.

Des scientifiques de l'Université du Colorado ont établi que le phénomène était lié à la surexpression du gène CDK8 (l'expression du gène étant un mécanisme qui règle le fonctionnement et l'adaptabilité de la cellule) qui est présent à plusieurs étapes de la glycolyse et qui permet à la tumeur d'éviter l'hypoxie et le manque d'irrigation sanguine lors de sa croissance.

Ainsi, combiner des médicaments qui bloquent l'activité du CDK8 avec ceux qui empêchent la glycolyse augmentera l'efficacité des soins en réduisant l'influence néfaste de la tumeur sur les cellules saines.