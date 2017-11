Poutine propose à la région Asie-Pacifique des vivres écologiquement purs de Russie

Les problèmes de sécurité alimentaire doivent être résolus en commun, a affirmé le Président russe dans son article «Le 25e sommet de l'APEC à Danang: ensemble vers la prospérité et vers un développement harmonieux» dont le texte est publié sur le site du Kremlin . La prévention et la liquidation des conséquences de fléaux naturels et des accidents techniques, des épidémies et des pandémies exigent impérativement la collaboration de tous les partenaires de la région Asie-Pacifique, a fait remarquer Vladimir Poutine.

Il a relevé avant tout la nécessité «de réfléchir aux moyens de garantir le besoin croissant de la région en aliments sains et de qualité».

«La Russie détient le leadership dans le domaine des exportations de céréales, d'huiles, de poisson et de certaines autres marchandises. Nous espérons devenir le principal fournisseur de vivres écologiquement purs pour nos voisins de la région Asie-Pacifique et nous prenons les mesures nécessaires pour augmenter la production agricole et accroître son rendement», souligne l'article.

La ville de Danang accueillera les 10 et 11 novembre le 25e sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). La rencontre doit déboucher sur l'adoption d'une déclaration commune qui donnera une évaluation à la situation économique dans la région et dans le monde, reflètera les visions concertées des économies de l'APEC sur la solution des problèmes qui se posent à l'étape actuelle de développement et tracera les démarches à faire.