Le Congrès US approuve la création d’un missile de portée intermédiaire

La décision définitive devra être prise d'abord par la Chambre des représentants, puis par le Sénat. Selon les auteurs de l'initiative, ce sera une réponse à la soi-disant violation par la Russie du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI).

Le Congrès a cependant souligné que la décision sur le développement d'un missile revêtait un caractère de recommandation et donc ne signifiait pas la sortie des États-Unis du Traité car le ministère de la Défense ne serait pas obligé de mettre les missiles en dotation.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Le Congrès US dévoile ses projets de livraison d'armes létales à l'Ukraine

Dans ce nouveau projet du budget de la défense, la Russie est mentionnée 14 fois. Le Pentagone se propose de demander des fonds supplémentaires notamment pour moderniser les armes nucléaires, lutter contre les menaces cybernétiques, aider l'Ukraine et la Géorgie, ainsi que pour renforcer l'influence en Arctique et dans la région méditerranéenne.

Le Traité FNI à durée indéterminé entre les États-Unis et l'URSS a été signé en 1987 à Washington. Il interdit aux signataires de détenir des missiles de croisière et des missiles balistiques lancés depuis le sol et ayant une portée se situant entre 500 et 5.500 km.

© Sputnik. Vladimir Rodionov Trump appelé à sortir du Traité sur les missiles à portée intermédiaire

La Russie et les États-Unis se sont plusieurs fois accusés l'un l'autre d'avoir créé des systèmes violant le Traité. Cependant le Pentagone, le département d'État américain et le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche continuent de déclarer que le Traité répond aux intérêts des États-Unis.

Le ministère russe des Affaires étrangères est vivement préoccupé par le recours de la partie américaine à des arguments non prouvés de violation du Traité en tant que prétexte des mesures de représailles contre Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a signalé que les dirigeants russes avaient plusieurs fois confirmé leur attachement au Traité FNI et qu'il n'y avait eu «aucune violation de notre part». Le ministre a également souligné que Moscou avait des questions sérieuses à poser aux États-Unis à propos de certains «écarts» que les Américains se permettaient en appliquant le Traité.