Le site américain The National Interest signale que les systèmes russes Msta-S et Koalitsiya-SV sont une nouvelle super-arme russe qui «donnera une puissante impulsion au développement de l'artillerie de l'armée de terre russe», tandis que les États-Unis continuent d'utiliser les versions modernisées du canon automoteur M109 Paladin développé dans les années 1960. obusiers Koalitsiya-SV, plus modernes.

L'expert militaire russe Vassili Kachine signale cependant que les auteurs de l'article ont commis une petite erreur, car à l'heure actuelle, les militaires russes ne sont pas dotés de la version de base du Msta-S, mais d'une version modernisée, le Msta-SM.

© Sputnik. Natalia Kupreychenko La Russie sort de nouveaux canons automoteurs, les USA utilisent des modèles des années 60

Le site déplore qu'à l'inverse de la Russie, l'armée américaine continue à exploiter des versions modernisées des canons automoteurs M109 Paladin datant des années 1960.

Le 2S19 Msta-S est un obusier automoteur de 152 mm destiné à détruire des cibles couvertes et fortifiées, ainsi que des forces terrestres, des véhicules blindés et non blindés, et d'autres sites ennemis.

Le Msta-S, d'une portée de 29 km, est capable de tirer des obus brisants, des projectiles de brouillage, des projectiles guidés par laser, les Krasnopol, et d'autres encore. Sa cadence de tir est de 8 coups par minute.