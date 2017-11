Moscou fournit des détails sur sa riposte aux sanctions canadiennes

Les Canadiens frappés de sanctions russes en réponse aux restrictions canadiennes ont «fait des déclarations russophobes» et cherché à détériorer les relations entre Moscou et Ottawa, d’après la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Les autorités russes ont réagi aux nouvelles sanctions canadiennes en adoptant des sanctions contre les Canadiens ayant porté préjudice aux relations entre les deux pays, a annoncé jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova

«Il s’agit des personnes qui ont systématiquement œuvré pour la détérioration des rapports entre la Russie et le Canada, qui ont fait des déclarations antirusses et russophobes, ont participé ou organisé des manifestations et campagnes antirusses», a indiqué Mme Zakharova lors d’un point de presse.

Le 3 novembre dernier, le Canada a adopté des sanctions contre 30 citoyens russes. Les actifs des personnalités dans la liste noire seront gelés et l'entrée au Canada leur sera interdite. L’ambassade de Russie à Ottawa a condamné cette décision «dénuée de sens». En réponse aux nouvelles sanctions, le gouvernement russe a interdit l'entrée sur le territoire du pays à plusieurs ressortissants canadiens.