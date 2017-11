La Défense russe révèle les résultats du travail de ses démineurs en Syrie

Les démineurs russes continuent leur travail en Syrie, en proie à un conflit sanglant, et neutralisent 140 ha de territoire en sept jours.

Les démineurs russes ont neutralisé en une semaine plus de 140 hectares de territoire et désamorcé plus de 1.700 engins explosifs, indique une infographie publiée dans le journal Krasnaïa zvezda, organe de presse officiel du ministère russe de la Défense.

En outre, les drones russes ont effectué au cours d'une semaine plus de 100 vols pour découvrir 146 sites terroristes. Vingt ingénieurs de l'armement ont été formés en Syrie pendant la même période, selon la source.

Le conflit armé se poursuit en Syrie depuis mars 2011. Selon l'Onu, il a déjà emporté la vie de plus de 220.000 personnes. À la demande du Président syrien Bachar el-Assad, la Russie a entamé, le 30 septembre 2015, des frappes aériennes contre les sites des terroristes en Syrie. Avec le soutien de la Russie, Damas a réussi à renverser la situation et passer à l'offensive dans les principales directions.

En mars 2016, le Président russe a décidé de retirer la plus grande partie du groupe militaire russe déployé en Syrie, suite aux succès réalisés lors de cette opération. La Russie n'a renoncé ni à la livraison d'armes et de matériel militaire à Damas, ni à la formation de spécialistes militaires. La base aérienne russe de Hmeimim et l'installation navale russe à Tartous fonctionnent toujours, ainsi que le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit.