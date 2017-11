Trump dénonce les «fantasmes tordus» du «dictateur» de Pyongyang

Arrivé dans la ville côtière de Danang pour le sommet annuel des pays du forum Asie-Pacifique (APEC), le Président américain n'a pas manqué l'occasion d'évoquer la crise coréenne, question «chaude» de la politique internationale, s'il en est.

«L'avenir de cette région et de ses merveilleux habitants ne peut être pris en otage par les fantasmes tordus de conquête violente d'un dictateur et par le chantage nucléaire», a-t-il déclaré.

«Chaque mesure prise par le régime nord-coréen à l'égard d'un plus grand nombre d'armes constitue un pas de plus vers un danger de plus en plus grand», a-t-il ajouté.

L'administration américaine est d'avis que l'influence économique de la Chine sur la Corée du Nord est la clé pour arrêter les programmes d'armes nucléaires et de missiles nord-coréens.

Donald Trump est arrivé vendredi au Vietnam, quatrième étape d'une longue tournée en Asie, où il participera au sommet de l'APEC, le forum de Coopération économique des pays de la région Asie-Pacifique.