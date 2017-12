Moscou explique les rapprochements entre les avions russes et américains en Syrie

Le ministère russe de la Défense a réagi aux accusations du Pentagone qui affirmait dans les colonnes du New York Times que des avions russes se seraient dangereusement approchés d’appareils américains dans le ciel syrien.

La plupart des rapprochements qui ont eu lieu entre des avions russes et américains au-dessus de la vallée de l'Euphrate sont liés aux «tentatives de l'aviation américaine d'empêcher l'élimination de Daech», a déclaré ce samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Ce commentaire intervient en réaction aux propos tenus par des responsables du Pentagone, qui dans un entretien au New York Times et CNN ont accusé les forces russes d'approcher dangereusement les appareils américains, violant ainsi «leur espace aérien à l'est de l'Euphrate».

Revenant dans son discours sur un incident qui a eu lieu au-dessus de la rive ouest de l'Euphrate le 23 novembre, M. Konachenkov a expliqué qu'un avion américain était alors en train d'«empêcher activement deux chasseurs russes Su-25 de «remplir ses tâches de combat qui consistaient à détruire un poste d'appui de Daech près de Mayadine».

«Le F-22 tirait des leurres et avait recours à l'aérofrein tout en effectuant des manœuvres imitant un combat aérien», a déclaré le responsable.

Il a ajouté qu'après le rapprochement d'un russe Su-35, l'appareil américain a cessé de manœuvrer et «s'est dépêché de s'éloigner dans l'espace aérien irakien».

«Notons que la partie américaine n'a pas trouvé de réponse pour expliquer au commandement russe à Hmeymim cet incident, ainsi que de nombreux autres survenus dans le ciel syrien», a conclu M.Konachenkov.