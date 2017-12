Les réfugiés syriens d’el-Rukban bloqués près de la base militaire US par les terroristes

Une bande d’hommes armés a bloqué plusieurs routes à la frontière syro-jordanienne et a interdit aux réfugiés de quitter le camp d’El-Rukban situé près d’al-Tanf, dans la zone de présence militaire américaine, a appris mardi Sputnik d’une source informée.

«Les terroristes de la Force du Martyr Ahmed al-Abdo ont mis en place des postes de contrôle près d’El-Tanf et empêchent les réfugiés du camp d’El-Rukban de quitter la zone de 55 km protégée par les Américains», a indiqué l’interlocuteur de Sputnik.

Selon lui, les chefs terroristes ont également refusé de laisser passer les camions transportant des vêtements et des produits alimentaires aux réfugiés d’el-Rukban, parce que les camions avaient été envoyés par le gouvernement syrien.

«Quant aux Américains, ils ont refusé d’aider à acheminer l’aide humanitaire dans le camp», a-t-il ajouté.

Les réfugiés syriens hébergés dans le camp d’el-Rukban, à la frontière avec la Jordanie, avaient précédemment demandé aux autorités syriennes de régler la crise humanitaire provoquée par les activités des militaires américains.

Créé en 2014 à 18 km au sud de la ville d'al-Tanf, le camp de réfugiés d’el-Rukban s’est retrouvé en 2016 dans une zone de 55 km autour de la base militaire aménagée par le Pentagone à al-Tanf pour former et équiper des unités de l’opposition armée. Le camp, qui héberge environ 50.000 femmes et enfants de Raqqa et de Deir ez-Zor, se trouve actuellement sous le contrôle de formations armées illégales qui l’ont divisé en plusieurs secteurs.

Le 20 novembre dernier, la Russie a proposé au commandement militaire américain déployé à al-Tanf de créer ensemble des conditions favorables au transport sécurisé d’aide humanitaire à el-Rukban. La coalition internationale dirigée par les États-Unis a accepté cette proposition, tout en affirmant que Damas ne lui avait pas confirmé sa disposition de laisser passer les convois humanitaires.

Le ministère russe de la Défense a précédemment annoncé que les réfugiés d'al-Rukban étaient devenus une sorte de «bouclier vivant» pour les militaires de la base américaine d'Al-Tanf.