Les Chinois ont une réputation de copieurs et ne pensent même pas à s’en débarrasser

En l'espace d'une seule journée, on peut visiter en Chine toutes les curiosités insolites du monde. Il suffit par exemple de se rendre dans le sud du pays et de visiter le parc «Window of the World» pour voir plus d'une centaine de reproductions de sites touristiques célèbres.

© Photo. Pixabay Stonehenge

Les Chinois copient des bâtiments, mais aussi des ruines, en les plaçant souvent dans des endroits plutôt insolites. Dans la ville de Hefei, par exemple, dans la cour d'un ordinaire pâté de maisons d'habitation, on trouve notamment une copie du monument préhistorique de Stonehenge. À présent, les riverains y font des pique-niques.

© AFP 2017 STR Stonehenge chinois

Il y a quelques années, les utilisateurs des réseaux sociaux se sont aperçus que le siège de l'Académie des Arts dans la province de Hebei ressemblait vraiment à l'école de magie d'un célèbre film sur un garçon-magicien.

© AFP 2017 Fred Dufour l'Académie des beaux arts du Hebei

Dans la ville de Zhengzhou, on peut même chasser des dinosaures. Les Chinois ont consacré toute une île à ces derniers.

La Chine se passionne pour l'architecture occidentale, au point de vouloir la recréer sur son sol. Il s'agit de quartiers entiers inspirés de leurs modèles français, autrichiens ou italiens aux copies pures et simples de monuments célèbres.