Un Père Noël palestinien à chameau distribue des sapins dans Jérusalem (vidéo)

Pour qui un sapin gratuit? L’esprit de la fête de la Nativité se fait déjà sentir dans la ville sainte: à dos de chameau, un homme déguisé en Père Noël y distribue des sapins et des cadeaux, semant la joie et l’ambiance festive dans l’âme des habitants et des touristes.

Le barbu suivi par une foule de bambins palestiniens n’est autre que le chrétien local Issa Cassiri et ce n’est pas la première fois qu’il enfile la tenue du Père Noël. La municipalité de la ville de Jérusalem finance son initiative pour faire baisser les tensions dans la ville sainte en prévision de la fête de Nativité.

Des tensions entre les Palestiniens et Israël sont entrées dans une nouvelle spirale après l’annonce de Donald Trump de reconnaître de Jérusalem comme capitale de l’État hébreu. Depuis, une série de manifestations et d’affrontements ont eu lieu en Cisjordanie et dans la bande de Gaza faisant des morts et de nombreux blessés.