Défense russe: en 5,5 ans, l'Otan a quadruplé ses effectifs en poste près de la Russie

Top 7 des événements militaires les plus marquants de 2017: Russie vs Otan

Le nombre de militaires otaniens déployés près des frontières russes a considérablement augmenté ces dernières années, a déclaré le chef de la Défense russe Sergueï Choïgou

«Nous surveillons attentivement chaque exercice de l'Otan et prenons les mesures appropriées. En cinq ans et demi, la force de l'action prioritaire de l'Otan aux frontières occidentales de la Fédération de Russie a quadruplé jusqu'à atteindre 40 000 hommes. La fréquence des opérations de reconnaissance aérienne de l'Otan à nos frontières a été multipliée par trois fois et demie, et celle sur mer par deux. L'alliance a doublé l'intensité des exercices militaires près de nos frontières» a noté le ministre.

Selon M. Choïgou, l'Otan a mené 282 exercices en 2014 et 548 en 2017.

«Plus de 30 exercices sont menés aux frontières occidentales de la Russie chaque année. Leur scénario repose sur une confrontation armée avec notre pays», a-t-il ajouté.