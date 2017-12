Moscou note des tentatives de déstabiliser la situation en Syrie après le retrait russe

Moscou relève des tentatives de déstabiliser la situation en Syrie après le début du processus de retrait de la majeure partie du contingent militaire russe, a déclaré à Sputnik l'envoyé spécial du Président russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev.

«Bien sûr, nous constatons de telles tentatives […]. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie le fait que la Russie ait pris la tête du processus de règlement politique, et non seulement politique, mais aussi de la lutte contre Daech et des groupements terroristes en Syrie», a indiqué Alexandre Lavrentiev.

«Nous ne pointerons pas du doigt ces pays. Les discours officiels des représentants de ces pays concernant le processus d'Astana et le prochain Congrès pour le dialogue national syrien sont éloquents», a ajouté l'envoyé spécial du Président russe pour la Syrie.

© Sputnik. Maxim Blinov La Russie dévoile la composition du contingent qui restera positionné en Syrie

Alors que la Russie agit, selon M. Lavrentiev , «dans l'intérêt du peuple syrien».

Le 11 décembre, intervenant devant les militaires russes sur la base de Hmeimim, le Président Poutine a ordonné le retrait du contingent russe de ce pays proche-oriental, et ce, après la défaite définitive de l'organisation terroriste Daech.

Maintenant, selon Moscou, il est nécessaire d'élaborer la constitution de la Syrie le plus tôt possible et de former un gouvernement de transition. À cette fin, il est proposé de tenir le Congrès pour le dialogue national syrien, prévu à Sotchi au début de 2018, afin que les Syriens eux-mêmes puissent parvenir à un accord sur toutes ces questions.