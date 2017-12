Poutine: la Russie ne cherche pas de confrontation avec qui que ce soit

Vladimir Poutine a déclaré dimanche que la Russie ne cherchait pas la confrontation avec d'autres pays mais restait ouverte aux contacts extérieurs tant que rien ne menaçait la sécurité de ses citoyens.

«Notre force est dirigée pour assurer la défense contre des menaces extérieures, le terrorisme. Nous ne cherchons pas et ne chercherons pas la confrontation, nous continuerons de mener une politique extérieure franche et honnête», a-t-il indiqué, s'exprimant lors d'une réunion du parti Russie unie.

Le Président a ajouté que la Russie , aux côtés de ses partenaires, était déterminée à renforcer l'Union économique eurasiatique (UEEA) et à militer pour une plus large intégration.«Nous sommes prêts à travailler avec tous les pays, à l'Occident comme à l'Orient, agissant sur les principes de confiance et d'égalité, mais nous ne sacrifierons pas la sécurité de nos citoyens et les intérêts nationaux de notre peuple», a-t-il indiqué.