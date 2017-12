Sous-marin San Juan: un nouvel objet suspect examiné par un robot russe

Un nouveau «contact» décrit comme un objet ou une formation, détecté à proximité de côtes argentines a ravivé un faible espoir de localiser le sous-marin argentin San Juan disparu à la mi-novembre.

Ce «nouveau contact sera examiné» par le submersible russe guidé à distance «Panther plus», a précisé samedi la Marine argentine, sans donner davantage d'indications.

La Marine argentine avait déjà fait état ces dernières semaines de tels «contacts» des sonars qui avaient détecté des anomalies dans les fonds marins. Mais sans résultats. L'un d'eux s'est avéré être un bateau de pêche qui avait sombré dans l'océan il y a plusieurs années.

Le sous-marin ARA San Juan n'a pas été localisé et l'on pense qu'il a explosé. Le submersible n'a plus donné signe de vie depuis le 15 novembre, et disposait alors de sept jours de réserves d'oxygène.