Un cadeau de Noël pour un ministre américain: une boite ... de fumier!

Le ministre américain des Finances, Steven Mnuchin, a reçu un colis suspect qui s'est avéré contenir une boite remplie de fumier de cheval, annonce la chaîne télévisée NBC News.

Convoqué par les voisins de Mnuchin, une équipe de démineurs est arrivé dans le quartier Bel Air de Los Angeles. Les policiers ont découvert près de la maison du ministre un colis adressé à ce dernier.

Selon la chaîne, le colis avait la forme d'un paquet cadeau, mais lorsque les policiers l'ont ouvert, ils ont découvert une boite remplie de fumier de cheval, le tout accompagné d'une carte postale qui mentionnait Mnuchin et le Président Donald Trump. Un interlocuteur de la chaîne a indiqué que la carte postale ne contenait aucune menace, mais que son auteur critiquait la réforme fiscale signée le 22 décembre par Trump.

Cette réforme fiscale, qui profite surtout aux plus riches, menace de laisser sur le bord du chemin une bonne partie de la classe moyenne et des plus démunis, selon des économistes américains.