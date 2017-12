Le bilan des victimes dans les affrontements palestino-israéliens s’alourdit

Le Palestinien blessé dimanche dernier au cours d'affrontements avec les militaires israéliens est décédé dans l'hôpital Al-Shifa, selon les informations communiquées à Sputnik par le porte-parole du ministère de la Santé de la bande de Gaza, Ashraf Al Kedra.

© REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN Deux Palestiniens tués dans des heurts avec des soldats israéliens dans la bande de Gaza

Il a d'ailleurs ajouté qu'il restait encore plusieurs Palestiniens gravement blessés dans les hôpitaux de Gaza.

Le bilan des victimes palestiniennes dans les manifestations contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump s'est ainsi alourdi à 13 personnes.

À la suite de cette reconnaissance par les États-Unis, les Palestiniens ont déclaré chaque vendredi comme «jour de rage» et participent à des affrontements avec l'armée israélienne à la limite nord de la bande de Gaza, à Jérusalem et en Cisjordanie.

Le Président Donald Trump a annoncé le 6 décembre que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël et que l'ambassade américaine y serait transférée de Tel Aviv. L'initiative a provoqué la colère dans de nombreux pays — en Indonésie, dans le monde arabe, ainsi que des émeutes dans les territoires palestiniens. Des heurts entre manifestants et forces de sécurité israéliennes ont fait des victimes et plusieurs dizaines de blessés en Cisjordanie et à la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

La communauté internationale n'a jamais reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et considère Jérusalem-Est comme un territoire occupé. Israël proclame tout Jérusalem, Ouest et Est, comme sa capitale «éternelle et indivisible».