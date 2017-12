Kim appelle à une offensive contre l’intrusion idéologique des impérialistes

Kim Jong-un a ordonné de faire face à la pénétration de «phénomènes antisocialistes» dans la société nord-coréenne pour la préserver des intrigues tissées par les impérialistes. Son appel a été diffusé par l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

«Sur fond de durcissement des intrigues impérialistes, qui cherchent à nous priver de notre souveraineté ainsi que du droit à l’existence et au développement, les phénomènes antisocialistes menacent de paralyser la conscience révolutionnaire de notre jeunesse et de notre peuple, de torpiller notre position», a-t-il déclaré, avant de pointer la nécessité de déployer une offensive révolutionnaire contre les phénomènes en question.

Le communiqué ne cite pas la nature de ces derniers, mais définit clairement les moyens de lutter contre eux.

«Il faut que les vraies relations humaines et notre morale socialiste supérieure règne au sein de notre société», a précisé Kim, ajoutant qu’il convenait de développer la créativité et l’art locaux.

Et de pointer que la prééminence de la culture socialiste sur la bourgeoise et réactionnaire en déclin permettrait aux gens de se libérer de la perception illusoire de la culture des ennemis et de faire face à l’intrusion idéologique et culturelle impérialiste.