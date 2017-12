Le renseignement pakistanais, aurait-il envisagé d’empoisonner les Afghans?

Les produits laitiers pakistanais sous les marques Every day et Milk pak sont bien connus en Afghanistan et font même partie de la ration des militaires afghans, a déclaré dans un entretien accordé à Sputnik Najib Danesh, porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur.

© AFP 2017 Issam AHMED Le Pakistan annonce la réouverture immédiate de sa frontière avec l’Afghanistan

«En attendant, il est trop tôt pour dire s'il y a des produits empoisonnés sur le marché afghan. Selon nos informations, l'emballage du lait et du fromage empoisonnés ressemble effectivement beaucoup à celui des marques Every day et Milk pak», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que le ministère avait publié cette information pour que les gens fassent bien attention à l'emballage.

«Le ministère de l'Intérieur a procédé à des vérifications. On ignore pour le moment si de tels produits se retrouvent sur le territoire afghan. Si cette information se confirme, nous allons interdire leur importation dans le pays, tout comme leur vente sur le marché d'Afghanistan», a conclu M.Danesh.

L'Afghanistan et le Pakistan ont une frontière terrestre commune de 2.200 kilomètres. Les militaires des deux pays se font notamment face au point de passage Chaman, séparant la province pakistanaise du Baloutchistan de la province afghane de Kandahâr. Il y a eu là par le passé des périodes marquées par une escalade dangereuse des tensions.