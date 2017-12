Homélie de Noël: «les idées du pape François s’inscrivent dans celles de Soros»?

Depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a lancé un nouvel appel en faveur de l'accueil des migrants à travers le monde, en rappelant qu'à une certaine époque, la Sainte Famille s'était retrouvée elle aussi en situation de réfugiés «contraints de quitter leur terre» vers une autre «qui ne les attendait pas, où il n'y avait pas de place pour eux».

Comme la Hongrie et la République tchèque, la Pologne refuse d'accueillir les migrants selon les quotas de l'Union européenne. Aussi, les médias polonais citent-ils de manière circonspecte les propos tenus par le pape, alors que les internautes polonais se déchaînent sur les réseaux sociaux. Peu nombreux ont été ceux qui ont entendu l'appel du souverain pontife.

Franciszek: Maryja jest doskonałym przykładem tego, jak odpowiedzieć na Boży plan https://t.co/qxeqBCbBMK — Tygodnik Do Rzeczy (@TygodnikLisicki) 24 декабря 2017 г.

​«Agnostiques et athées polonais, nous voulons vous écouter, catholiques polonais. Qu'en dites-vous?», écrivent les uns.

«Il est difficile de le considérer comme un vrai pape, car François intervient pour l'islamisation de l'Europe», note Skrzypek na dachu en bas de la publication.



«Le problème est que, à cause de ses richesses, le catholicisme, et plutôt le vaticanisme, ressemble plus au judaïsme qu'au christianisme. Ce sont sans doute les chrétiens orthodoxes et puis les protestants qui sont les plus proches du christianisme. Aussi, le catholicisme et le christianisme ne sont-ils pas la même chose», précise l'utilisateur qui se présente comme NIERÓWNOŚĆ!



«Diable! J'ai bien l'impression que les idées du pape François s'inscrivent dans celles de Soros. Se peut-Il qu'ils soient copains?», s'interroge Błażej G.

Dziękujemy Ci Jezu za mądrość Naszego Papieża Franciszka — Artur Grochowski (@ArturGrochowsk1) 25 декабря 2017 г.

​​«Nous te remercions, Seigneur, pour la sagesse de notre pape François».

A to dlatego, że ci przybysze przyjdą, zdestabilizują porządek społeczny, narzucą swoją wiarę/kulturę/wartości, nie będą pracować i obciążać socjalem pracujących Europejczyków. Wycisną wszystkie soki z Europy. — #IPPTV (fan) (@WPilecki1901) 23 декабря 2017 г.

​«Ces intrus viendront pour troubler l'ordre. Ils vont nous imposer leurs foi, cultures et valeurs. Ils ne travailleront pas et vivront aux crochets des travailleurs européens. Ils videront l'Europe de toute son énergie.

Les Blancs deviendront de moins en moins nombreux et se mettront à émigrer. Finalement, il n'y en aura plus. Et alors ces soi-disant migrants commenceront à mourir, faute de personnes travaillant pour eux. C'est ainsi que vous en finirez avec le christianisme et allez dépeupler l'Europe. Quelle perfidie!»

Les internautes français ne restent pas eux non plus indifférents aux propos tenus par le souverain pontife.

Ds son homélie de #Noël le #pape a rappelé 1 fois encore que Marie et Joseph, avec l’enfant, étaient une famille de réfugiés en cette nuit et que dans leurs pas, «se cachent les pas (…)de familles entières qui, aujourd'hui, se voient obligées de partir» https://t.co/y9hh4RD0YS — P. Cédric BURGUN (@PereCedric) 25 décembre 2017