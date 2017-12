Leadeur économique mondial: la Chine battrait les USA d'ici 2032

La croissance de l’économie chinoise pourrait dépasser le PIB des États-Unis vers 2032, devenant ainsi le leadeur économique mondial, tandis que la France serait, à son tour, battue par l’Inde, pronostique le Centre des recherches économiques et des affaires (Centre for Economics & Business Research, CEBR).

De plus, des spécialistes estiment que dès l'année prochaine, l'Inde pourrait prendre la 4e position, battant ainsi le Royaume-Uni et la France. Dans le même temps, vers 2027, l'Inde pourrait dépasser également l'Allemagne et le Japon. Elle deviendrait dans la 2e moitié du XXIe siècle l'une de plus importantes puissances économiques mondiales.

Ainsi, les chercheurs affirment que parmi les leadeurs économiques selon leur PIB en 2032, on retrouvera la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, l'Allemagne, le Brésil, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la France et l'Indonésie.

En outre, les économistes du CEBR prévoient que dans 25 ans parmi les dix premières puissances économiques, on pourra voir la Corée du Sud et l'Indonésie qui prendront la place de l'Italie et du Canada.