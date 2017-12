Jérusalem capitale d’Israël? Dix autres pays pourraient suivre l’exemple des USA

Dix autres pays envisagent de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d’y transférer leurs ambassades suivant ainsi l’exemple des États-Unis et du Guatemala, a déclaré mardi la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Hotovely citée par la radio Kan Bet.

La vice-ministre n’a pas précisé quels pays pourraient prendre une telle décision, mais a noté que la plupart d’entre eux avaient de fortes traditions chrétiennes.

© AFP 2017 AHMAD GHARABLI Après les USA et le Guatemala, à qui le tour de déménager à Jérusalem?

L’Assemblée générale de l’Onu a adopté le 21 décembre une résolution contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale israélienne. Le Guatemala et six autres pays — le Honduras, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palaos et le Togo — ont voté en faveur des États-Unis et d’Israël, contrairement au reste de l'Assemblée générale. Le Président guatémaltèque Jimmy Morales a annoncé dimanche que le Guatemala transférerait son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem suivant ainsi l’exemple des États-Unis.

Les Philippines, la République tchèque et la Roumanie, qui se sont abstenus pendant le vote, ont évoqué la possibilité de rejoindre le Guatemala et les États-Unis. Le Président tchèque Milos Zeman a appuyé le transfert de l’ambassade à Jérusalem.

Mais le chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a déclaré plus tard que le ministre tchèque des Affaires étrangères avait promis de ne pas déplacer l'ambassade tchèque à Jérusalem. L’UE considère Jérusalem comme la capitale d'un futur État palestinien.

Le Président américain Donald Trump a signé le 6 décembre le document reconnaissant Jérusalem comme capitale israélienne. Suite à cette annonce, des manifestations anti-israéliennes et anti-américaines massives ont éclaté à travers le monde musulman. Les affrontements les plus intenses ont eu lieu à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. Le mouvement Hamas a appelé à un nouveau soulèvement, ou intifada.