La Russie place sur orbite GEO, le satellite de télécommunications angolais (vidéo)

Le lanceur russe Zenit-3F avec l'étage Fregat, lancé le 26 décembre du cosmodrome de Baïkonour, a placé sur orbite géostationnaire le premier satellite national de télécommunications angolais AngoSat-1, a annoncé à Sputnik le représentant de Roskosmos.

«Le satellite s'est séparé du lanceur», a-t-il communiqué.

© Sputnik. Ramil Sitdikov La Russie met en orbite un satellite militaire

AngoSat-1 va s'occuper de la radiodiffusion des fréquences C et Ku sur le territoire de l'Angola et du continent africain.

Le contrat visant la fabrication d'AngoSat-1 a été conclu entre la plus importante des sociétés russes du secteur spatial, RKK Energia, et le ministère angolais des télécommunications et de l'information en 2009. Il n'est toutefois rentré en vigueur que quatre ans plus tard.

Le satellite a été fabriqué sur la base du nouveau module de service composé de détails conçus en Russie, tandis que sa masse s'élève à plus de 1,5 tonne.