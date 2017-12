Fusillade dans une école dans le sud de la Turquie: six blessés

Au moins six personnes dont cinq enfants ont été blessées mercredi dans une école turque lors d'une fusillade. La police recherche le tireur. Les blessés ont été hospitalisés.

Un inconnu a ouvert le feu mercredi dans une école située dans la province de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, blessant six personnes dont cinq enfants âgés entre 10 et 17 ans et un adulte de 32 ans, a annoncé la chaîne de télévision turque NTV.

Okul bahçesinde pompalı tüfekle saldırı



Gaziantep'te okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldı: 5'i öğrenci, 7 kişi yaralandı. pic.twitter.com/9c314ygu6p — Köyün Muhtarı (@koyun_muhtari) 27 décembre 2017

Selon la chaîne, l'homme muni d'un fusil à pompe a tiré sur un groupe d'écoliers qui jouaient au football près de l'école.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital public de Sehitkamil par des véhicules privés, leurs jours ne sont pas en danger, d'après la chaîne.

Un représentant de l'administration locale a précisé à NTV que le suspect, un homme de 56 ans, était déjà recherché par la police pour six autres délits.