Poutine décerne des décorations aux militaires ayant servi en Syrie (vidéo)

Le Président rencontre plus de 600 militaires des forces armées russes ce jeudi afin de les récompenser pour l'accomplissement de tâches spéciales en Syrie.

Lors de son discours solennel, il a déclaré que plus de 48.000 militaires russes avaient pris part à l'opération antiterroriste en Syrie pendant toute sa durée.

«L'armée et la marine russes ont pleinement démontré leurs capacités accrues, utilisant avec succès les armes et les équipements modernes. Les pilotes des forces aérospatiales ont effectué 34.000 sorties, 166.000 frappes conduites par des missiles de haute précision», a déclaré M. Poutine. Selon lui, l'armée syrienne a libéré des terroristes, avec le soutien de l'aviation et de la marine russe, la quasi-totalité du pays, soit plus d'un millier de communautés, a-t-il précisé.

Le Président a promis que la Russie se souviendrait toujours des noms des militaires qui ont trouvé la mort en Syrie.

«Nous nous souviendrons toujours de nos camarades tombés au combat. Ils sont morts en défendant la Russie. Leurs noms seront pour toujours inscrits sur les listes des unités dans lesquelles ils ont servi. La nouvelle génération d'officiers et de soldats sera élevée sur la base de leurs exploits. Les familles, les parents, les enfants, les proches et les amis de tous ceux que nous avons perdus seront toujours entourés de notre attention et de notre soutien, nous ferons tout pour cela», a souligné le Président.

«La mémoire des héros tombés en Syrie renforcera notre détermination dans la lutte antiterroriste», a-t-il indiqué.

Pendant les années de l'opération en Syrie, les forces armées russes ont connu un changement radical, a annoncé M. Poutine aux militaires. «Le monde entier a été témoin de cela», a-t-il ajouté.

Il a en outre souligné qu'il était particulièrement important que le peuple russe ait également senti la puissance de l'armée russe. «Il est important que les gens sentent qu'ils sont protégés, protégés de manière fiable et garantie. C'est votre mérite», a-t-il déclaré en s'adressant aux militaires.

Grâce aux efforts de l'industrie de la défense, les dernières armes russes se sont transformées en une force vraiment redoutable au cours de l'opération syrienne, a souligné le Président. Il a également promis que la Russie continuerait à perfectionner ses forces, soit son armée et sa flotte.

Poutine décerne des décorations aux militaires ayant servi en Syrie © Sputnik. Grigori Sisoev

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou © Sputnik. Grigori Sisoev

Poutine décerne des décorations aux militaires ayant servi en Syrie © Sputnik. Grigory Sisoïev

Poutine décerne des décorations aux militaires ayant servi en Syrie © Sputnik. Grigori Sisoev 1 / 4 © Sputnik. Grigori Sisoev Poutine décerne des décorations aux militaires ayant servi en Syrie

Selon le Président, la Russie a apporté une contribution décisive à la défaite des terroristes en Syrie.

«La Russie a apporté une contribution importante et décisive […] à la défaite des forces criminelles qui ont défié l'ensemble de la civilisation, à l'élimination de l'armée terroriste de la dictature barbare qui semait la mort et la destruction, anéantissait hôpitaux, écoles, mosquées, églises, monuments historiques et culturels, qui a cherché à transformer la Syrie et les pays voisins en un tremplin mondial de l'agression, dont la cible était et est notre pays», a-t-il remarqué.

Selon lui, les terroristes en Syrie «ayant grossi leurs rangs avec de nouvelles recrues, s'étant assuré des ressources financières, des ressources pétrolières, des armes modernes, les terroristes, bien sûr, […] auraient continué leur offensive mondiale».