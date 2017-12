Affrontements en Cisjordanie: 20 Palestiniens blessés

Les affrontements entre Palestiniens et militaires israéliens en Cisjordanie ont fait au moins 20 blessés, annonce la chaîne de télévision Al-Mayadeen.

Selon Al-Mayadeen, quelque 20 Palestiniens ont été blessés en Cisjordanie dans les heurts avec des militaires israéliens qui ont utilisé des gaz lacrymogènes.

L'incident a eu lieu à Naplouse, la plus grande ville de Cisjordanie, lors des manifestations contre la décision des États-Unis sur Jérusalem. La chaîne de télévision précise que deux jeunes Palestiniens ont été grièvement blessés.

Le Président américain Donald Trump a signé le 6 décembre un document reconnaissant Jérusalem comme capitale israélienne. Suite à cette annonce, des manifestations anti-israéliennes et anti-américaines massives ont éclaté à travers le monde musulman. Les affrontements les plus intenses ont eu lieu à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. Le mouvement Hamas a appelé à un nouveau soulèvement, ou intifada.

Le statut de Jérusalem est un problème clé du conflit palestino-israélien. Les Israéliens ont occupé Jérusalem-Est au cours de la guerre de 1967. Ils affirment que Jérusalem serait leur capitale «éternelle et indivisible». Les Palestiniens considèrent Jérusalem-Est comme capitale de leur État.

L'Assemblée générale de l'Onu a approuvé à une large majorité des voix la résolution contre la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. 128 pays ont voté en faveur de cette résolution, 9 contre, 35 autres se sont abstenus. 21 pays n'ont pas pris part au vote.