Corée du Nord: y a-t-il une alternative à la feuille de route russo-chinoise?

«Pour l'heure, c'est l'unique plan de règlement. Il n'existe tout simplement pas d'autres plans, qu'ils soient réalistes ou optimaux», a déclaré à Sputnik Oleg Bourmistrov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.

Selon lui, la feuille de route est le résultat des efforts conjoints russo-chinois, qui a été proposé aux membres des pourparlers à six sur la Corée du Nord.

«Nous avons commencé à nous en occuper en début d'année, à partir des idées chinoises sur le "double gel" et la progression parallèle. Les approches russe et chinoise ne renferment aucune contradiction. Cela nous a permis d'utiliser la notion de feuille de route russo-chinoise, bien que celle-ci ne soit pas l'unique document», a ajouté le diplomate.

Il a signalé que le projet chinois était le plus détaillé et offrait le plus grand nombre d'étapes de progression parallèle vers la solution du problème.

«De notre côté, nous estimons qu'à l'étape actuelle un document plus accessible et plus simple suffit. C'est pourquoi nous avons convenu avec nos amis chinois de faire avancer nos idées conjointes parallèlement, dans un format commun», a-t-il résumé, précisant que Washington et Pyongyang n'avaient pas rejeté cette feuille de route et étaient prêts à travailler sur ce document, bien qu'avec des réserves.